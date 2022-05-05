جنرال أمريكي يدعو الناتو لتشكيل خمسة ألوية لمحاربة روسيا

دعا الرئيس السابق لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية في أوروبا، الجنرال مايك ريباس، دول الناتو لتشكيل خمسة ألوية من الأوكرانيين لمحاربة روسيا.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أشار إلى أن حلف شمال الأطلسي يقترب من استنتاج مفاده أن توريد الأسلحة والذخيرة إلى كييف لن يكون كافيا لإعاقة العملية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف: "من الضروري أن تشكل الولايات المتحدة وفرنسا وبولندا وبريطانيا وألمانيا قوة عسكرية أوكرانية، وهذه الدول لديها إمكانات عسكرية كافية، حتى تتمكن من تشكيل قوات عسكرية أوكرانية وتجهيزها وتدريبها".

واعتبر أن القوات الأوكرانية التي قد يتم تشكيلها بهذه الطريقة ستكون قادرة على "القتال بالطريقة الغربية"، حيث يكون لديها دبابات متوافقة مع الناتو، ودعم ناري جوي وأنظمة دفاع جوي.

وافترض ريباس أن الأمر سيستغرق من ستة إلى ثمانية أشهر لتدريب الألوية الخمسة من القوات الأوكرانية ووفقا لحساباته يجب على كييف توفير 40 ألف فرد لتجنيدهم.

المصدر: "نوفوستي"