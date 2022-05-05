موسكو: نأمل أن تتعامل واشنطن بحياد ونزاهة خلال ترؤسها مجلس الأمن

أعرب فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة عن أمله بأن تفي واشنطن بواجباتها بحياد خلال ترؤسها مجلس الأمن الدولي لشهر مايو، وألا تسيء استخدام ذلك.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا يوم الخميس: "سيدتي الرئيسة، بادئ ذي بدء، نود أن نهنئ الولايات المتحدة على توليها رئاسة مجلس الأمن في مايو. ونتوقع، على عكس رئاستكم السابقة، أن تكون هذه الدورة فعالة ونزيهة، كما ينبغي لرئيس مجلس الأمن وألا يتصرف بصفته الوطنية".

وفي أبريل الماضي تولت المملكة المتحدة رئاسة مجلس الأمن ومنعت عقد اجتماع لمجلس الأمن في بداية الشهر بناء على طلب روسيا، يتعلق بتزييف الحقائق من قبل الغرب في ما يتعلق بأحداث بوتشا الأوكرانية.

وامتنع نيبينزيا في خطابه عن التهاني التقليدية للرئيس السابق للمجلس، وقالت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في ردها إنها تشكر روسيا على تمنياتها "كرئيسة لمجلس الأمن الدولي"، العبارة غير المعتاد استخدامها، والتي لم تستخدمها غرينفيلد في خطاباتها للأعضاء الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

المصدر: "تاس"