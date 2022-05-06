التقاه أردوغان وهنأه.. صحيفة تكشف سبب تعرض التركي الفائز بمسابقة الأذان في السعودية للهجوم (صور)

هاجمت عدد من وسائل الإعلام التركية محسن كارا الذي فاز بالمركز الأول في مسابقة رفع الأذان في المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن كارا تعرض للهجوم بسبب منشوراته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقدت صحيفة "تقويم" الموالية للحكومة، كارا وحددت عددا من الأسباب لذلك، من بينها مشاركته في السابق ببرنامج تلفزيوني على قناة سامان يولو التابعة لحركة الخدمة وصداقته مع شخص يتابع حساب زعيم حركة الخدمة، فتح الله غولن، ومشاركته في أولمبياد اللغة التركية، التي كانت تعقدها حركة الخدمة، وطرحه مبادرة بعنوان "للعدل" عبر "تويتر" وعدم مشاركته أي منشور يهاجم خلاله فتح الله غولن.

وأضافت الصحيفة أن المنشورات السابقة لكارا كشفت علاقته بحركة الخدمة، مشيرة إلى مواصلته متابعة شخص يدعى أزاد بوزتاش الذي تحدث عنه وامتدحه غولن عبر حسابه بموقع تويتر.

وذكرت الصحيفة أن كارا بدأ في حذف تغريداته السابقة غير أنه لم يشارك منشورا يهاجم خلاله غولن أو يعتذر من الشعب التركي بعد تسليط الضوء على علاقاته بحركة الخدمة، مفيدة بأنه تم توجيه دعوات إلى كارا بإصدار بيان توضيحي لمنشوراته عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة وتحقيقات الفساد والرشوة التي سُلط الضوء عليها مؤخرا.

في أبريل الماضي، فاز المؤذن التركي محسن كارا، بالمركز الأول في مسابقتي أفضل تلاوة للقرآن ورفع الآذان التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

ومحسن كارا، مؤذن في بلدة شاركيشلا بولاية فان التركية.

وخلال مشاركته في مسابقة "عطر الكلام" أبهر كارا المستمعين بصوت الآذان الذي رفعه خلال المرحلة النهائية، التي بلغها متفوقا على آلاف المتنافسين من 80 دولة حول العالم.

وسبق وأن حصد كارا، الذي تخرج من جامعة الأزهر في مصر، جوائز في الكثير من المسابقات.

وقال كارا عبر تويتر "أحمد الله حمدا لا منتهى له على الفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة الأذان التي نظمت في مدينة الرياض، وأشعر بسعادة أخرى لأن أكون مع أخي ألب جان تشليك الفائز بالمرتبة الثانية في المسابقة نفسها".

جدير بالذكر أن المؤذن التركي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتصل به لتهنئته بالفوز في المسابقة المذكورة.

كما أفادت سائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي بمواطنه محسن كارا وبألب جان جليك، الفائز بالمركز الثاني في المسابقة السعودية نفسها.

وجاء لقاء أردوغان بالشابين التركيين على هامش حفل إفطار أقامها حزب العدالة والتنمية في إسطنبول.

ونشر محسن كارا، الصور التي تجمعه هو وزميله ألب جان جليك، بالرئيس التركي.

الفائز الأول والثاني بمسابقة القران الكريم في #السعودية على مائدة الافطار اليوم في ضيافة الرئيس اردوغان

-المؤذن والقارئ التركي محسن كارا

الفائز بجائرة أفضل مؤذن في مسابقة المملكة العربية السعودية

-ومؤذن جامع آيا صوفيا "ألب جان" الذي حل ثانيا على المسابقة pic.twitter.com/5MF0V3WLKl — بوبكر العربي إعلامي جزائري (@boubekeur_larbi) May 1, 2022

المصدر: صحيفة "زمان" التركية