الأمم المتحدة تسجل اختفاء 8 أشخاص مؤيدين لروسيا في أوكرانيا

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، تسجيل مكتبها 8 حالات اختفاء قسري لأشخاص مؤيدين لروسيا في الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات الأوكرانية.

وأشارت المفوضة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا يوم الخميس إلى أن هناك أدلة على التعذيب والتعامل القاسي وإعدامات الأسرى من قبل طرفي النزاع.

ودعت باشيليت "طرفي النزاع إلى التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي يعتقد أنها ارتكبت من قبل قواتهما المسلحة".

إقرأ المزيد

وقالت المفوضة إنه على الأراضي تحت سيطرة القوات الروسية و"الجماعات المسلحة المرتبطة بها"، تم تسجيل "اعتقالات عشوائية واختفاء قسري محتمل لممثلي السلطات المحلية والصحفيين والنشطاء والعسكريين المتقاعدين وغيرهم".

وأشارت إلى أن عدد تلك الحالات بلغ 180 حتى 4 مايو الجاري، وتم العثور على 5 جثث.

المصدر: نوفوستي