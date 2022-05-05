سويسرا.. العثور على نصف طن من الكوكايين في أكياس القهوة بمصنع "نسبريسو"

أعلنت الشرطة في كانتون فريبورغ بسويسرا عثورها على 500 كيلوغرام من الكوكايين في أكياس قهوة في مصنع شركة "نسبريسو" في بلدة رومونت السويسرية.

وأشارت إلى أنها تلقت بلاغا الاثنين الماضي يفيد بوجود "مسحوق أبيض مشبوه في أكياس القهوة"، موضحة أن "التحليل حدد أنه كان حوالي 80% من مادة الكوكايين النقي"، وأن "بحثا لاحق للمنشأة كشف عن وجود نصف طن من المخدرات مخبأة في أكياس القهوة".

وأضافت: "وصلت الشحنة المقنعة إلى المصنع في 5 حاويات قادمة من البرازيل، وأن تكلفة الشحنة بهذه النوعية في السوق السوداء تقدر بحوالي 50 مليون فرنك (51 مليون دولار)".

وتابعت: "تم عزل الشحنة في حاويات عن الشحنات الأخرى ولم تتلامس مع المنتجات الأخرى المستخدمة في الشركة المصنعة لآلات القهوة والكبسولات الخاصة بها".

وتعتقد الشرطة أن "كل الكوكايين كان متجها إلى السوق الأوروبية" فيما يحقق مكتب المدعي الفدرالي السويسري في الحادث.

المصدر: "نوفوستي"