البنتاغون: تعامل السفن الروسية والأمريكية في البحر المتوسط "آمن ومهني"

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن التعامل بين السفن الروسية والأمريكية في البحر المتوسط ​​"آمن ومهني حتى الآن".

وقال كيربي، يوم الخميس، في إفادة صحفية اعتيادية: "لست على علم بأي حوادث بين السفن الروسية والأمريكية في البحر المتوسط. وحسب علمي، فإن أي تفاعل حتى الآن كان آمنا ومهنيا، ولست على علم بأي تطورات أو حوادث تشير إلى خلاف ذلك".

المصدر: وكالات