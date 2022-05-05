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أردوغان يؤكد لماكرون أهمية استمرار المفاوضات للتسوية في أوكرانيا

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أردوغان يؤكد لماكرون أهمية استمرار المفاوضات للتسوية في أوكرانيا
Legion-Media Apaydin Alain/Abaca/Sipa USA
صورة من الأرشيف
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية استمرار المفاوضات بين موسكو وكييف حول التسوية في أوكرانيا.

وأشار مكتب الرئيس التركي في بيان له، يوم الخميس، إلى أن أردوغان وماكرون بحثا "الخطوات لتحسين العلاقات بين تركيا وفرنسا والقضايا الإقليمية، وخاصة الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وبشأن أوكرانيا، أكد أردوغان أن "تركيا بذلت كافة الجهود الممكنة لإنهاء الحرب في أوكرانيا عن طريق دبلوماسي، مؤكدا كذلك على أهمية الحفاظ على عملية التفاوض".

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وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين أنقرة وباريس، أشار أردوغان إلى أنها "تتسهم بأهمية بالغة بالنسبة إلى أوروبا".

كما هنأ الرئيس التركي نظيره الفرنسي بإعادة انتخابه لمنصبه بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في فرنسا يوم 24 أبريل الماضي.

المصدر: تاس

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