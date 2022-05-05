موسكو: اجتماع مجلس الأمن سيكرّس لجرائم الجيش الأوكراني

أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي بـ"صيغة آريا"، سيكرس لجرائم الجيش الأوكراني ضد المدنيين.

وكتب على "تيليغرام": "في 6 مايو، سنعقد اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن بصيغة "آريا"، مكرسا لجرائم الجيش الأوكراني والجماعات شبه العسكرية ضد المدنيين التي سجلناها خلال عمليتنا العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف: "الجانب الروسي سيظهر إفادات شهود العيان على هذه الجرائم وسيعطي الكلمة للصحفيين الغربيين".

المصدر: "تاس"