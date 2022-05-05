موسكو: اجتماع مجلس الأمن سيكرّس لجرائم الجيش الأوكراني
AFP
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أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي بـ"صيغة آريا"، سيكرس لجرائم الجيش الأوكراني ضد المدنيين.
وكتب على "تيليغرام": "في 6 مايو، سنعقد اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن بصيغة "آريا"، مكرسا لجرائم الجيش الأوكراني والجماعات شبه العسكرية ضد المدنيين التي سجلناها خلال عمليتنا العسكرية في أوكرانيا".
وأضاف: "الجانب الروسي سيظهر إفادات شهود العيان على هذه الجرائم وسيعطي الكلمة للصحفيين الغربيين".
المصدر: "تاس"