إسبانيا تفرج عن سياسي أوكراني يواجه اتهامات بالخيانة

أمرت محكمة إسبانية يوم الخميس بالإفراج المؤقت عن أناتولي شاري السياسي والمدون الأوكراني، الموقوف في إسبانيا بمذكرة من كييف تتهمه فيها "بالخيانة والعمل لصالح روسيا".

وألقي القبض على شاري يوم الأربعاء بالقرب من مدينة تاراغونا الساحلية بموجب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها أوكرانيا، لاتهامه بالخيانة العظمى والتحريض على الكراهية، وفقا للمحكمة الوطنية الإسبانية.

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واستنادا إلى ملابسات القضية وعلاقات شاري بإسبانيا، رفض القاضي احتجازه.

وأمره بدلا من ذلك بتسليم جواز سفره، وتقديم تقارير منتظمة إلى السلطات وعدم مغادرة إسبانيا، حيث يقال إنه يعيش هناك منذ عام 2019.

وقالت المحكمة إن الإجراءات ستظل سارية لمدة 40 يوما للسماح لأوكرانيا بالتقدم بطلب رسمي لتسليم شاري.

وأعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، الخميس، اعتقاله في إسبانيا، مشيرة إلى أن هناك أدلة على قيام شاري بـ"العمل لصالح كيانات أجنبية".

وكان شاري، مؤسس حزب سياسي يعتبره الكثيرون في أوكرانيا مواليا لروسيا، أحد أشد منتقدي الحكومة الأوكرانية.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن أحد أعضاء الحزب أعلن في فبراير قبيل بدء الحرب حصول شاري على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

ونشر تغريدة يوم الثلاثاء أشار فيه إلى أنه تلقى تحذيرات من أن المخابرات الأوكرانية تحاول تعقبه.

المصدر: أ ب