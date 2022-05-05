روسيا قد تفرض عقوبات على إحدى شركات البث البريطانية

قال السفير الروسي في لندن أندري كيلين، إن موسكو قد تفرض عقوبات على إحدى محطات البث البريطانية، ردا على القيود التي فرضتها لندن على شركة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض لندن عقوبات على شركة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية الروسية وعدد من وسائل الإعلام والصحفيين الروس.

وقال كيلين عبر أثير قناة "روسيا 24": "ما زلنا لا نفهم حقا، ولا نعرف، أو بالأحرى، ما وراء هذا الشعار، أن شركة البث الإذاعي والتلفزيوني الحكومية الروسية تخضع للعقوبات. لكنني أؤكد لكم أننا سننظر في هذا الأمر كله، ونفس العقوبات التي ستفرض على شركة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية الروسية، ستنفذها الحكومة الروسية ضد إحدى محطات البث البريطانية".

وكشفت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس في بيان صدر عنها يوم الأربعاء، عن حزمة عقوبات جديدة تشمل فرض المزيد من القيود على وسائل الإعلام والصحفيين الذين تعتبرهم لندن مسؤولين عن منح غطاء إعلامي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، منها شبكة RT ووكالة "سبوتنيك".

المصدر: RT