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برلين: شولتس وبايدن لا يعترفان بشرعية تغيير حدود أوكرانيا

أخبار العالم

برلين: شولتس وبايدن لا يعترفان بشرعية تغيير حدود أوكرانيا
الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشتريت، أن المستشار الألماني أولاف شولتس بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأزمة في أوكرانيا والدعم الغربي لكييف.

وقال، إن "المستشار الألماني والرئيس الأمريكي أكدا أنهما لا يعترفان بالخطوات التي تتعارض مع وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وأن هذه الخطوات لن تكون لها شرعية".

وأضاف: "لقد أجمعا في رأيهما على أن أوكرانيا يجب أن تستمر في تلقي دعم جوهري ومستمر في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".

وتابع: "الزعيمان اتفقا أيضا على الحاجة إلى مزيد من الدعم لأوكرانيا".

المصدر: "تاس"

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