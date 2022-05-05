بعد خبر "مقتله على أيدي مدربين روس".. مترجم من إفريقيا الوسطى يهدد بمقاضاة الإعلام الغربي - فيديو

أكد المترجم من جمهورية إفريقيا الوسطى إيغور آلان بيسافولو، أنه سيطالب وسائل إعلام نشرت خبر "مقتله على أيدي مدربين روس" بالاعتذار، وأنه مستعد للمثول أمام المحكمة.

وقال في رسالة مصورة عرضت على الصحفيين في مدينة بطرسبورغ الروسية: "شعرت بالانزعاج والغضب وعدم الرضا لقراءة أنني ميت في نشر أخبار (Corbeau News)، والتي أفاد موظفوها بأن المدربين الروس قتلوني... نشر الموقع نبأ موتي وأنا بصحة جيدة".

وأضاف: "على الأشخاص الذين ابتكروا هذا الخبر المزيف أن يعتذروا. إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف أذهب إلى المحكمة".

وأشار إلى أن "المعلومات المتعلقة بوفاته يمكن أن تكون مفيدة لوسائل الإعلام الغربية من أجل بث الفرقة بين مواطني إفريقيا الوسطى والقوات المسلحة من جهة والمدربين الروس من جهة أخرى".

وتابع: "أعتقد أنهم فعلوا ذلك لهذا الغرض بالذات، لتعقيد التعاون بين موسكو وبانغي".

من جهته، أكد السفير الروسي في بانغي في وقت سابق، أن "هناك مدربين روس في إفريقيا الوسطى يقومون بتدريب أفراد الجيش الحكومي وهم موجودون في البلاد بإخطار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجنة العقوبات".

المصدر: "نوفوستي"