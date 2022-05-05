"الإمبراطور" أداني ينازع نظيره أمباني على حصة الأسد في الاقتصاد الهندي

يسعى الملياردير الهندي غوتام أداني إلى تعزيز استثماراته الإعلامية، حيث يعمل على تنويع إمبراطوريته بصورة أكبر والتي تتركز على استثماراته في قطاعات الشحن والفحم.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن مجموعة Adani تستكشف شراء حصص في بعض القنوات التليفزيونية المحلية والمطبوعات الإخبارية في حين أن القليل منها قد تواصل مع المجموعة أيضا لدراسة الصفقات المحتملة.

وأضافت "بلومبيرغ" نقلا عن أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم وهم يناقشون المعلومات السرية، إن المداولات أولية وليس هناك تأكيد أنها ستؤدي إلى صفقة.

وتعد المنصات الإعلامية أحدث توجهات أداني (59 عاما) والذي يتنافس مع مواطنه موكيش أمباني (65 عاما)، للسيطرة على اقتصاد الهند البالغ حجمه 2.7 تريليون دولار.

وقبل أسابيع فقط، خلع أداني مواطنه أمباني عن عرش أغنى رجل في آسيا.

وتتنوع أعمال إمبراطورية أمباني في قطاعات تكرير النفط والبتروكيماويات إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا والإعلام، فيما يعمل أداني أيضاً على توسيع نطاق تواجده من خلال إضافة المطارات ومراكز البيانات والشركات الأخرى إلى إمبراطوريته.

وكلاهما كشف النقاب عن استثمار مشترك بحوالي 146 مليار دولار في الطاقة الخضراء على مدى العقود القليلة المقبلة.

وفي الشهر الماضي فقط، أنشأت أداني Enterprises Ltd شبكات AMG الإعلامية، وهي ذراع قالت إنها ستعمل في مجال "النشر والإعلان والبث وتوزيع المحتوى عبر أنواع مختلفة من شبكات الوسائط".

وفي مارس، وافقت أداني Media Ventures Ltd على شراء حصة في Quintillion Business Media Pvt.

وقالت المصادر، إن مجموعة أداني ستركز على عمليات الاستحواذ للتوسع بسرعة بدلاً من تأسيس أعمالها من البداية، على أن تعمل الشركة كمستثمر مالي دون التدخل في الأعمال والقرارات التحريرية للصفقات المحتملة، وفقاً لمصادر "بلومبرغ".

ويبلغ صافي ثروة أداني، حوالي 118 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليادريرات، بينما تقدر ثروة أمباني بنحو 100 مليار دولار.

المصدر: "بلومبيرغ"