لوكاشينكو: روسيا لا يمكن أن تهزم في أوكرانيا والسلاح الذي ستستخدمه رهن بتحركات الناتو

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن ثقته باستحالة هزيمة روسيا في أوكرانيا، محذرا حلف الناتو من "تجاوز الخطوط الحمراء" هناك.

وقال لوكاشينكو في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الخميس:"لا يمكن أن تخسر روسيا أو تتعرض للهزيمة في هذه العملية بحكم تعريفها، ويجب أن ننطلق من هذا المبدأ".

وتابع: "أما بخصوص السلاح الذي ستستخدمه روسيا فبإمكاني طرح وجهة نظري بأن ذلك يتوقف أكثر عليكم، على الناتو، مما على أوكرانيا".

وخاطب الرئيس البيلاروسي حلف شمال الأطلسي بالقول: "قد بدأتم بتجاوز الخطوط الحمراء هناك".

كما شدد لوكاشينكو ردا على أنه يعتبر استخدام هذا السلاح النووي "غير مقبول إطلاقا" ومن شأنه أن "يخرج الكرة الأرضية عن مدارها ويدفع بها إلى المجهول".

ورجح الرئيس البيلاروسي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى إلى المواجهة العالمية مع الناتو، ودعا الحلف إلى "اغتنام هذه الفرصة وفعل كل ما بوسعه لتفادي ذلك".

وأعرب لوكاشينكو عن أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "قد طال أمدها"، وأنه "ليس منخرطا في هذه القضية للبت في ما إذا كانت هذه العملية تجري وفقا لخطتها".

وشدد على أن بيلاروس "ترفض رفضا مطلقا وتفعل كل ما يمكن" لوقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: RT