فرنسا.. كلب شرطة "يسقط" التهم عن شخص ضبط بحوزته 25 كغ من المخدرات

قالت وسائل إعلام فرنسية إن كلبا يتبع لأحد أقسام الشرطة بمدينة تولوز الفرنسية برّأ شخصا من تهمة تجارة المخدرات.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأنه وبعد أن كانت جميع الأدلة الدامغة تشير إلى تورط المتهم بتجارة المخدرات، تمكنت محامية الدفاع من إخراجه بريئا من المحكمة لأن كلب الشرطة أكل كمية من مضبوطات المخدرات التي ضبطها.

وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة الفرنسية أن مكتب مكافحة المخدرات (OFAST) والجمارك بدأ في 17 مارس عملية أمنية في شارع دو برادي في مدينة تولوز، حيث اكتشف كلب الشرطة المتخصص في البحث عن المخدرات، كمية من من تلك المادة تزن 25.5 كغ.

وأوضحت أن قوات الأمن تمكنت من التعرف على صاحب العقار وهو رجل يبلغ من العمر 29 عاما.

كما توصلت الشرطة إلى كاميرات مراقبة سجلت تردده أكثر من مرة حيث عثر على المضبوطات، وتم إيقافه في 28 من مارس، وبعد الاستماع إلى إفادته أصبح شبه مؤكد أنه سينال عقوبته أمام المحكمة.

لكن وفي المقابل، تمكنت محامة المتهم من إيقاف الإجراءات بحقه، مستندة إلى قيام الكلب بأكل جزء من الكمية المضبوطة، ما اعتبرته سببا كافيا لبطلان وزن البضائع وبالتالي جزء كبير من الأدلة.

وفي النهاية، لم تتمكن المحكمة من إصدار حكم بحقه وخرج المتهم بريئا، لكن من المتوقع أن تستأنف النيابة العامة هذا القرار.

المصدر: صحيفة"لو باريزيان" الفرنسية