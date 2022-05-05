لافروف يناقش هاتفيا مع نظيره البيلاروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي طيفا من الملفات الثنائية والدولية، منها العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وماكي خلال المكالمة "تبادلا الآراء بشأن القضايا الدولية والإقليمية الملحة وناقشا سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن الوزيرين اتفقا على "تعزيز التنسيق على المنصات الدولية، خصوصا في سبيل التعاون في مواجهة جهود دول الغرب الموجهة ضد مصالح روسيا وبيلاروس".

ولفت البيان إلى أن الوزيرين استعرضا أيضا المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي وبناء دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس، بما في ذلك تطبيق القرارات التكاملية الصادرة عن أعلى هيئات دولة الاتحاد.

كما تناولت المكالمة جدول الاتصالات العالية والأعلى مستوى المقرر إجراؤها بين روسيا وبيلاروس.

المصدر: RT