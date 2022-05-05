رئيس وزراء بولندا: مؤتمر للمانحين جمع أكثر من 6 مليارات يورو لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي اليوم الخميس أن أكثر من ستة مليارات يورو مخصصة لأوكرانيا تم جمعها خلال مؤتمر دولي للمانحين في وارسو.

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وصرح مورافيسكي للصحافيين: "خلال هذا المؤتمر، تمكنا من جمع أكثر من ستة مليارات يورو، وسيتم استخدام هذا المال دعما لأوكرانيا ولجميع من يدعمون أوكرانيا".

واستضافت بولندا والسويد المؤتمر اليوم الخميس وحضره رؤساء وزراء وسفراء يمثلون العديد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى دول أخرى وبعض الشركات.

المصدر: أ ف ب + "أسوشيتد برس"