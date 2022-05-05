الحرس الروسي يعلن تصفية خلية تخريبية أوكرانية في مقاطعة خاركوف

أعلن الحرس الروسي اليوم الخميس عن تصفية قواته خلية تخريبية تابعة لقوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية في مقاطعة خاركوف شرق هذا البلد.

وذكر الحرس الروسي في بيان له أن قواته رصدت مجموعة مسلحين دون أي علامات تعرف كانوا يتحركون في منطقة غابية باتجاه مواقع للقوات الروسية، مضيفا أن هؤلاء لم يستجيبوا لطلب نزع السلاح وأطلقوا النار على القوات الروسية.

وأشار البيان إلى أن القوات الخاصة للحرس الروسي تمكنت من محاصرة المسلحين من الجانبين عندما حاولوا الانسحاب من المنطقة، ثم "قضت على المجموعة التخريبية مع قائدها بالنيران المضادة".

ولفت البيان إلى أن عناصر الحرس الروسي بعد الاشتباك اكتشفوا على مقربة من هذا الموقع معسكر تدريب تابعا لقوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية.

المصدر: RT