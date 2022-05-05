معونة مالية أمريكية لـ "قطاع الأمن" في طاجيكستان

أعلنت نائبة السفير الأمريكي في دوشنبه، بريدجيت وولكر، عن تخصيص الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 60 مليون دولار لطاجيكستان على مدى عامين "لمساعدة قطاع الأمن".

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وخلال حفل أقيم في العاصمة دوشنبه، اليوم الخميس، قالت نائبة السفير إنه قد تم تسليم ثمان شاحنات وقطع غيار بقيمة إجمالية قدرها 2.3 مليون دولار للجيش الطاجيكي، وصرحت خلال مراسم تسليم المركبات لممثل عن وزارة الدفاع الطاجيكية بأن المعونة الأمريكية بأكثر من 60 مليون دولار تأتي "تأكيدا على الشراكة القوية" بين البلدين، حيث أكدت السفارة على أن هذه المعدات ستعمل على تحسين تنقل قوات وزارة الدفاع في مشهد طاجيكستان الصعب، وتابعت وولكر: "إن هذا التبرع هو مثال واحد على المساعدات التي نقدمها إلى القوات المسلحة الطاجيكية، والتي تظهر التزامنا بتحسين قدرة طاجيكستان على الدفاع عن نفسها ضد المسلحين ووقف تهريب المخدرات".

وأضافت السفارة الأمريكية أن الحكومة كانت قد قدمت أكثر من 330 مليون دولار كمساعدات أمنية لطاجيكستان منذ عام 1992، بما في ذلك برامج للتدريب والمعدات والبنى التحتية.

المصدر: تاس