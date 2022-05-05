بينيت: لم أتخيل يوما أن أقوم برئاسة هذه الحكومة

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بالائتلاف الحكومي المتباين، قائلا: "لم أتخيل يوما أن أقوم برئاسة حكومة لها هذا التكوين".

وخلال احتفال بمناسبة "عيد الاستقلال الرابع والسبعين"، أقر بينيت بانقسامات الحكومة، إلا أنه أصر على أنها "ميزة إضافية وليست ضارة".

وقال إن "ثقافة الخلاف نعمة... إذا كانت لدينا نوايا حسنة ولم نشكك في نوايا بعضنا البعض، فإننا نتجادل بشأن جوهر الأمر"، مضيفا: "اليسار ليس أقل وطنية من اليمين واليمين ليس أقل رغبة في السلام وحقوق الإنسان من اليسار".

وجاءت تصريحات بينيت في الوقت الذي انشق نائب من حزب "يمينا" للانضمام إلى المعارضة، مما حرم الحكومة من أغلبيتها الضيقة في الكنيست.

ومنذ ذلك الحين، علقت قائمة "راعام" عضويتها في الائتلاف احتجاجا على رد فعل إسرائيل على التوترات في الحرم القدسي، في ضربة أخرى لاستقرار الحكومة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"