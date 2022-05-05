إزالة دبابة سوفيتية من ساحة النصر في مدينة أوكرانية

أعلنت سلطات مدينة جيتومير في وسط أوكرانيا اليوم الخميس أن دبابة سوفيتية من طراز T-34 كانت مثبتة في ساحة النصر في المدينة، أزيلت من قاعدتها ونقلت إلى موقع آخر.

وكتب المجلس البلدي في بيان عبر "فيسبوك": "الدبابة انتقلت! من الآن ستحل الدبابة في مكانها الجديد بجوار نصب المجد الخالد!".

من جانبه، قال عمدة المدينة سيرغي سوخوملين إنه لن يتم تغيير اسم ساحة النصر، مشيرا إلى أنه "يجب عدم نسيان التاريخ".

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تم تركيب الدبابة كنصب في ساحة النصر تكريما للذكرى العشرين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، في 9 مايو عام 1965.

في الآونة الأخيرة، تعمل سلطات المدن الأوكرانية بنشاط على هدم الآثار وتغيير أسماء المواقع والمعالم الجغرافية المرتبطة بروسيا وحقبة الاتحاد السوفيتي.

وتتواصل هذه "الحرب" ضد الآثار رغم أن نحو 40% من الأوكرانيين، حسب استطلاعات رأي، يعارضون هدم الآثار السوفيتية.

المصدر: RT + "نوفوستي"