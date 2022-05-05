العثور على ناجية جديدة بعد أيام من انهيار مبنى في الصين

انتشل عمال الإنقاذ في الصين، اليوم الخميس، امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى انهار جزئيا قبل نحو ستة أيام.

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وتم إنقاذ المرأة بعد وقت قصير من منتصف ليل الخميس، بعد حوالي 132 ساعة من انهيار الجزء الخلفي من المبنى المكون من ستة طوابق فجأة يوم 29 أبريل، بحسب وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

ولم يتم تحديد هوية المرأة، وهي الناجية العاشرة من الكارثة التي وقعت في مدينة تشانغشا، التي لقي فيها ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم وما زال عدد غير معروف، ربما العشرات، في عداد المفقودين.

واستخدمت فرق الانقاذ في عملية البحث الكلاب والأدوات اليدوية وكذلك طائرات بدون طيار وأجهزة كشف إلكترونية عن الأحياء.

واعتقل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، من بينهم المالك، على خلفية انهيار المبنى الذي وصفته شينخوا بأنه "مبنى مشيد ذاتيا"، للاشتباه في التفافهم حول قوانين البناء أو ارتكاب مخالفات أخرى.

كما تم احتجاز ثلاثة أشخاص مسؤولين عن التصميم والتشييد وخمسة آخرين يزعم أنهم قدموا تقييما خاطئا للسلامة دار ضيافة تقع في الطوابق من الرابع إلى السادس من المبنى.

المصدر: AP