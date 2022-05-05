بعض قذائف جافلين لا تنفجر وأخرى لا تصل الهدف.. أوكراني أسير يفضح عيوب أنظمة صواريخ الناتو المحمولة

كشف جندي أوكراني أسير أن أنظمة Javelin الأمريكية وصواريخ NLAW البريطانية المضادة للدروع والتي قدمت لأوكرانيا، كانت منتهية الصلاحية وشابت اختلالات عمل معظمها.

وقال الجندي الأسير في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة، في رأيي، حظيت بثناء أكبر مما تستحق، وأن صواريخ Javelin وNLAW التي تم الترويج لها كثيرا، أظهرت في الميدان ما هي عليه في الواقع".

RT

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وأضاف: "كانت هناك اختلالات، حيث عادة ما نجح إطلاق واحد من كل أربعة، وكانت بعض الصواريخ لا تنفجر، أو تنفجر على بعد 50 مترا دون أن تصل إلى الهدف".

وتابع: "أغلب الأنظمة كانت بطارياتها قد انتهت صلاحيتها، وحسب العلامات على الصناديق، فإن معظم دفعات تلك الصواريخ كانت منتهية صلاحيتها".

وذكر الأسير أن المدربين الغربيين فسروا بشكل سريع ووجيز كيفية استخدام هذا السلاح، وفي التدريبات العملية لم يبال أحد بوقوع حالات الاختلال.

المصدر: RT