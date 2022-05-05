مزيد من الأدلة على "المخدرات القتالية" وسط الجنود الأوكرانيين

تحدث أحد الأسرى من جنود كتيبة "دونباس" عن تعاطي "مخدرات قتالية" قبل المعركة، باعتبارها تحيد الخوف وتخفض عتبة الألم.

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وقال الجندي إن الجيش الأوكراني قد زودهم بتلك العقاقير الخاصة التي تجرعوها قبل المعركة، ما جعلهم يفقدون الخوف، وخفض من عتبة الألم لديهم.

وتابع الجندي الأسير: "أعرف عن عقار واحد وهو (التيوفيدرين)، قدمه لنا المتطوعون، واستخدمناه قبل القتال مباشرة، بعدها اختفى خوفنا. أصبح بإمكاننا أن ندخل المعركة بهدوء، دون خوف من أي شيء".

جاءت تصريحات الأسير الأوكراني في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية اليوم، الخميس. وبحسب الأسير، فإن مثل هذه المخدرات غالبا ما يستخدمها العسكريون من كتائب المتطوعين "دونباس" و"آزوف" و"آيدار".

المصدر: تاس