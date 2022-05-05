سلطات مقاطعة بيلغورود الروسية: تعرض قريتين للقصف من أراضي أوكرانيا

أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود غرب روسيا اليوم الخميس أن قصفا أوكرانيا يطال في هذه الأثناء قريتين في هذا الإقليم.

وذكر حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف غلادكوف أن قريتي جورافليوفكا ونيخوتييفكا تتعرضان للقصف من أراضي أوكرانيا، مؤكدا ورود تقارير عن تدمير منزل ومرآب للسيارات جراء الهجوم.

وأشار غلادكوف إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية جراء الحادث، لافتا إلى أن القصف لا يزال متواصلا.

في غضون ذلك، أبلغت سلطات منطقتي سودجا وريلسك الحدوديتين السكان المحليين بتنفيذ رمايا تدريبية هناك اليوم.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات الأمنية المتزايدة في المناطق الروسية المتاخمة لحدود أوكرانيا، على خلفية سلسلة أعمال قصف عبر الحدود وحرائق وحوادث أمنية في الأسابيع الأخيرة، في ظل مواصلة موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RT