وسائل إعلام أرمنية: الشرطة توقف محتجين في شوارع يريفان

بدأت الشرطة في يريفان باحتجاز المشاركين في فعاليات العصيان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، حسب وسائل إعلام محلية.

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وذكر موقع Para TV أنه منذ صباح الخميس، أغلق المتظاهرون شوارع العاصمة، داعين المواطنين للانضمام إلى الاحتجاجات.

في اليوم السابق، تمكن المتظاهرون من اقتحام أرض وزارة الخارجية الأرمنية، وتعتقد السلطات أن المعارضة تخطط للسيطرة بالقوة على مبنى البرلمان.

وتخرج التظاهرات المناهضة للحكومة بشكل شبه يومي منذ 17 أبريل، حيث أصبح رئيس الوزراء هدفا متجددا للسخط بعد أن تحدث في البرلمان عن الحاجة لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان و"خفض سقف المطالب" بشأن قضية إقليم قره باغ.

المصدر: "نوفوستي"