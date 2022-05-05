لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ71
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy8x
يواصل الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، ضرب المرافق العسكرية في أنحاء البلاد وتحرير أراضي دونباس، بينما يجهد الغرب لتشديد العقوبات ضد موسكو وتقديم الدعم لكييف.
ميدانيا
- قتلى وجرحى جراء إطلاق مسلحين أوكرانيين النار على قافلة لاجئين
- العثور على رفات بشرية تحت أنقاض مبنى مسرح الدراما في ماريوبول
- العثور على رفات بشرية تحت أنقاض مبنى مسرح الدراما في ماريوبول
- مستشار رئيس شبه جزيرة القرم: حصار النقل في شبه الجزيرة من قبل أوكرانيا أصبح من الماضي
- لجنة التحقيق الروسية تبدأ عملها في ماريوبول لجمع تقارير بشأن جرائم حرب
- مصدر عسكري: احتمال وجود أكثر من 200 مدني تحت أبنية "آزوفستال"
- البنتاغون: تدفق الأسلحة لأوكرانيا مستمر يوميا بسرعة لا تصدق
- الأمم المتحدة: نبحث مع روسيا وأوكرانيا آفاق إجلاء المزيد من المدنيين من ماريوبول
- العثور مجددا على "مخدرات قتالية" في خنادق النازيين الأوكرانيين المهجورة
- ثالوث الصواريخ الروسية "كاليبر"، "أونيكس"، خا - 35" الأكثر استخداما في العملية العسكرية الخاصة
- فنلندا تنفي إرسال معدات عسكرية إلى الحدود مع روسيا
..................................................
ردود الفعل
- رئيس الوزراء الياباني يصف العقوبات الروسية على بلاده بـ "غير المقبولة"
- رئيس شركة النفط والغاز النمساوية: أوروبا ليست مستعدة لحظر إمدادات الغاز الروسي
- ضاحي خلفان: بوتين رئيس دولة حين يتعرض أمنها القومي للخطر تقف لصده
- ماكرون ومودي يدعوان "لوقف فوري" للمعارك في أوكرانيا
- روسيا: اقتصادنا مستقر ولن تحقق واشنطن أهدافها بفرض عقوبات ضدنا
- البيت الأبيض لا يستبعد فرض عقوبات على البطريرك كيريل
- غوتيريش يسعى لإعادة منتجات روسيا وأوكرانيا من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية
- زيلينسكي يتصل برئيس وزراء إسرائيل لـ"إدانة تصريحات لافروف"
- إستونيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إعداد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
- أمين عام "أوبك": لا توجد طاقة إنتاج فائضة في العالم لتعويض الإنتاج المفقود المحتمل من روسيا
- البنتاغون: تدفق الأسلحة لأوكرانيا مستمر يوميا بسرعة لا تصدق
- المخرج الأمريكي أوليفر ستون: واشنطن قد تنفذ استفزازا نوويا في دونباس من أجل اتهام روسيا
- المخرج الأمريكي أوليفر ستون: واشنطن قد تنفذ استفزازا نوويا في دونباس من أجل اتهام روسيا
- واشنطن وطوكيو تبحثان تشديد العقوبات ضد روسيا
- البيت الأبيض: واشنطن ستبذل كل شيء لدعم أوكرانيا في المفاوضات وعلى ساحة المعركة
- رئيس صربيا: نمضي نحو الاتحاد الأوروبي ولكننا نتعامل مع العقوبات بشكل مختلف
- فنلندا تأمل بانضمام سريع إلى "الناتو" في حال ترشحها لعضويته
- العثور مجددا على "مخدرات قتالية" في خنادق النازيين الأوكرانيين المهجورة
- العثور مجددا على "مخدرات قتالية" في خنادق النازيين الأوكرانيين المهجورة
- رئيس رومانيا: لا توجد أي مبادرات للتقارب بين الناتو ومولدوفا
- وزير الطاقة السلوفاكي: حظر النفط الروسي سيدمر الاقتصاد الأوروبي
- شولتس يؤكد مواصلته للمفاوضات مع بوتين وزيلينسكي
- "أكسيوس": إسرائيل تدرس إمكانية توسيع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بطلب من واشنطن
- الكنيسة الروسية تتهم البابا فرنسيس بتشويه فحوى اتصاله مع البطريرك كيريل