لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ71

يواصل الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، ضرب المرافق العسكرية في أنحاء البلاد وتحرير أراضي دونباس، بينما يجهد الغرب لتشديد العقوبات ضد موسكو وتقديم الدعم لكييف.

ميدانيا

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