روسيا: اقتصادنا مستقر ولن تحقق واشنطن أهدافها بفرض عقوبات ضدنا

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يأتي بنتائج عكسية ولن يسمح للجانب الأمريكي بتحقيق أهدافه.

ونوهت السفارة، في بيان لها أمس، بأن تعزيز الروبل يشير إلى استقرار القطاع المالي والاقتصاد في روسيا.

وأضافت السفارة: "أخذنا علما بتصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الخطط المحتملة لتشديد العقوبات ضد بلادنا. نوصي الدوائر الحاكمة في أمريكا، بأن توجه طاقاتها التي لا تعرف الكلل لحل المشاكل في الولايات المتحدة نفسها".

إقرأ المزيد

وأشار البيان إلى أن "المسؤولين المحليين في الولايات المتحدة يقرون بأن العقوبات المناهضة لروسيا في قطاع الطاقة، ستؤدي إلى عدم الاستقرار في سوق المحروقات وزيادة قيمة الوقود".

ودعت السفارة الروسية، الجانب الأمريكي إلى التخلي عن مثل هذا المسار العقيم الذي قد يجلب نتائج عسكية. وشددت السفارة السفارة، على أن إجراءات الضغط لن تحقق أهدافها.

وقالت: "يشهد استمرار تعزيز الروبل على استقرار القطاع المالي الروسي والاقتصاد الروسي ككل. ويعترف بصحة ذلك، العديد من الخبراء من الدول الغربية".

وأكدت السفارة، على أن روسيا ستواصل تنفيذ المهام المحددة في العملية العسكرية الخاصة فى اوكرانيا.

المصدر: تاس