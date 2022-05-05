بلينكن: الولايات المتحدة ماضية بالتزاماتها تجاه إسرائيل

قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تهانيه لإسرائيل بمناسبة "عيد الاستقلال الـ74"، مشيرا إلى أن بلاده ماضية في التزامها تجاه أمن إسرائيل.

وقال بلينكن في تصريح "بالنيابة عن الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي، أهنئ مواطني إسرائيل الذين يحتفلون بمرور 74 عاما على الاستقلال في بلادهم".

وأضاف: "التحالف بين بلدينا، على أساس مبادئ الديمقراطيات المشتركة ثابت، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على أمن إسرائيل، وتثمن الشراكة بين الطرفين في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران".

وتابع أن "الولايات المتحدة تترقب مواصلة تعاونها مع إسرائيل لخلق شرق أوسط أكثر أمنا وازدهارا، ولتعزيز السلام من خلال بناء جسور إضافية بين إسرائيل وجيرانها".

ووقع تصريحاته بتحية بالعبرية: "عيد استقلال سعيد".

المصدر: I24