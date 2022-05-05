وزير الاقتصاد الألماني: حظر النفط الروسي قد يؤدي إلى نقص الوقود في شرق ألمانيا

رجح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن يواجه شرق ألمانيا نقصا في البنزين، بسبب الحظر المفروض على النفط الروسي، مشيرا إلى أن السلطات تعمل على ضمان عدم حدوث ذلك.

وقال هابيك لقناة RTL Direkt: "لسوء الحظ، لا يمكن استبعاد أنه سيكون هناك بالفعل نقص. يمكننا حل هذا، ولكن قد يحدث أنه لفترة محدودة من الوقت سيكون هناك القليل جدا من النفط، وبالتالي سيكون هناك القليل جدا من البنزين. لا يمكن استبعاد هذا"، مضيفا: "بالطبع نحن نعمل لضمان عدم حدوث ذلك".

ويعتمد شرق ألمانيا على المصفاة في مدينة شويدت، والتي تستخدم النفط الروسي.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية، كجزء من الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، ستقترح حظرا مرحليا على جميع واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "نوفوستي"