 
مباشر

ماكرون يؤيد منح الهند عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي

أخبار العالم

ماكرون يؤيد منح الهند عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي
AP Francois Mori
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy7d

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأييده لمنح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وجاء في بيان مشترك صادر في ختام اجتماع الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في باريس، مساء الأربعاء، أن "فرنسا أكدت دعمها الثابت لحصول الهند على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي وكذلك العضوية في مجموعة الموردين النوويين".

إقرأ المزيد
ألمانيا والهند توقعان صفقة تنمية بقيمة 10.5 مليار دولار
ألمانيا والهند توقعان صفقة تنمية بقيمة 10.5 مليار دولار

وأكدت باريس استعدادها لمواصلة التعاون الوثيق مع الهند في إطار مجموعة العشرين.

وشدد البيان المشترك على أن فرنسا والهند شريكان استراتيجيا منذ 1998، وتأملان في تعميق وتوسيع التعاون.

وأشار إلى العمل المشترك في مجالات الأمن والتجارة والاتصالات في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، كما عبر الجانبان عن الأمل بمواصلة التعاون في المجال الدفاعي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا