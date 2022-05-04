إستونيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إعداد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا

دعت وزيرة خارجية إستونيا إيفا ماريا ليمتس الاتحاد الأوروبي إلى إعداد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا.

وقالت ليمتس في بيان، نشرته الخارجية الإستونية يوم الأربعاء، إنه "من المهم بدء مناقشة تلك المجالات من الاقتصاد الروسي، وتلك القطاعات التي لم نتمكن من الاتفاق بشأنها بعد".

وأضافت أن "مثل هذا التحرك، خطوة خطوة، موجود الآن، والأهم بعد إقرار الحزمة السادسة من العقوبات هو أن نبدأ التحرك نحو الحزمة السابعة".

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وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت عن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تستهدف الحزمة السادسة مصرف "سبيربنك" وغيرها من البنوك الروسية الكبرى، ووسائل الإعلام الروسية الكبرى والمزيد من المسؤولين والكيانات الروس، إضافة إلى حظر استيراد النفط الروسي تدريجيا.

المصدر: "نوفوستي"