بساكي: أفترض أن بايدن سيحترم قرار البابا فرانسيس في حال قرر زيارة موسكو

افترضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحترم القرار المحتمل للبابا فرانسيس السفر إلى موسكو، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة للصحفيين يوم الأربعاء: "لست على علم بأي من المحادثات الهاتفية التي أجراها [بايدن] مع البابا".

وعن سؤال لأحد الصحفيين عن موقف بايدن إذا ذهب البابا إلى روسيا للتفاوض مع قيادة البلاد بشأن الأحداث في أوكرانيا، أجابت بساكي: "لم أناقش هذا الأمر معه. أفترض أنه سيحترم قرار بابا روما بأن يقوم بمثل هذه الرحلات أو الاتصالات التي يراها مناسبة".

ووفقا لما صرح به البابا فرانسيس في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" يوم الثلاثاء، فهو مستعد للحضور إلى موسكو والتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى انه حاول بالفعل ثلاث مرات ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي، لكن "لم يتلق ردا على أي من مناشداته لبوتين منذ مارس".

المصدر: تاس