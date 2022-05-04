 
مباشر

البيت الأبيض: واشنطن ستبذل كل شيء لدعم أوكرانيا في المفاوضات وعلى ساحة المعركة

أخبار العالم

البيت الأبيض: واشنطن ستبذل كل شيء لدعم أوكرانيا في المفاوضات وعلى ساحة المعركة
AP Carolyn Kaster
جين بساكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy72

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن واشنطن تعتزم بذل كل ما في وسعها لتقوية الإمكانات العسكرية لأوكرانيا ودعم موقف كييف في المفاوضات.

وقالت بساكي: "قلنا إننا نريد انتصار أوكرانيا، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدة أوكرانيا على حماية سيادتها وسلامتها الإقليمية، دورنا هو زيادة قدرات أوكرانيا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".

وتقوم الولايات المتحدة بنقل الأسلحة والذخيرة إلى القوات الأوكرانية، بما في ذلك المدفعية وناقلات الجند المدرعة والمركبات الجوية بدون طيار. وتشارك ثلاثون دولة أخرى في عمليات التسليم.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا