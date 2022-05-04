البيت الأبيض: واشنطن ستبذل كل شيء لدعم أوكرانيا في المفاوضات وعلى ساحة المعركة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن واشنطن تعتزم بذل كل ما في وسعها لتقوية الإمكانات العسكرية لأوكرانيا ودعم موقف كييف في المفاوضات.

وقالت بساكي: "قلنا إننا نريد انتصار أوكرانيا، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدة أوكرانيا على حماية سيادتها وسلامتها الإقليمية، دورنا هو زيادة قدرات أوكرانيا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".

وتقوم الولايات المتحدة بنقل الأسلحة والذخيرة إلى القوات الأوكرانية، بما في ذلك المدفعية وناقلات الجند المدرعة والمركبات الجوية بدون طيار. وتشارك ثلاثون دولة أخرى في عمليات التسليم.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: تاس