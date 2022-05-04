إسرائيل تعلن استعداداتها لاحتمال اندلاع مواجهات في المسجد الأقصى يوم غد الخميس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن استعداداتها لتأمين سلامة "الزوار اليهود" الذين سيقتحمون ساحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، يوم الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال.

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وأكد موقع هيئة البث الإسرائيلي "كان" أنه "سيتم نشر الآلاف من رجال الشرطة في جميع أنحاء البلاد الليلة وغدًا لتأمين احتفالات عيد الاستقلال".

هذا وأصدرت شرطة إسرائيل اليوم "بيانا غير عادي" دعت فيه الجمهور إلى "توخي الحذر من "الأخبار المزورة والتحريض" بشأن التغييرات في الممارسات المتفق عليها وفق الوضع القائم في رحاب الحرم القدسي"، موضحة أن "مصدر الإعلانات هو منظمات إرهابية تحاول استخدام الحرم القدسي والشباب لخدمة أغراضها"، وفق قناة "I24".

وبحسب "I24"، فإنه من المتوقع أن يقصد المئات من الزوار اليهود الحرم القدسي غدا الخميس، بعد أن سمحت السلطات الإسرائيلية أمس باستئناف الزيارات لغير المسلمين علما أنها أصدرت أمرا يقضي بمنع هذه الزيارات لمدة أسبوعين للسيطرة على الأوضاع الأمنية، خلال شهر رمضان.

المصدر: "I24"