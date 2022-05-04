وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 5 عناصر من "بي كا كا" في منطقة عملية "مخلب النمر" شمالي العراق
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy6k
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن تحييد 5 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا)، في منطقة عملية "مخلب النمر" بشمال العراق.
وعلى حسابها في "تويتر"، قالت وزارة الدفاع إن "القوات التركية رصدت تحركا للإرهابيين في المنطقة المذكورة"، لافتة إلى أن "القوات التركية تمكنت من تحييد 5 إرهابيين بعد تعقب تحركاتهم".
تجدر الإشارة إلى أنه في في 15 يونيو 2020، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد "بي كا كا" في منطقة حفتانين بشمال العراق.
المصدر: "الأناضول"