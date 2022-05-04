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وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 5 عناصر من "بي كا كا" في منطقة عملية "مخلب النمر" شمالي العراق

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وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 5 عناصر من
AP
قوات تركية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن تحييد 5 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا)، في منطقة عملية "مخلب النمر" بشمال العراق.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت  وزارة الدفاع إن "القوات التركية رصدت تحركا للإرهابيين في المنطقة المذكورة"، لافتة إلى أن "القوات التركية تمكنت من تحييد 5 إرهابيين بعد تعقب تحركاتهم".

تجدر الإشارة إلى أنه في في 15 يونيو 2020، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد "بي كا كا" في منطقة حفتانين بشمال العراق.

المصدر: "الأناضول"

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