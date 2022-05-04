خلاف بين الهند ومنظمة الصحة العالمية بسبب كورونا

نشرت الهند بياناتها المتعلقة بمعدل وفيات فيروس كورونا قبل أن تنشر منظمة الصحة العالمية تقديراتها التي تشير إلى رصد معدل أعلى بكثير من الوفيات.

وانتقدت الحكومة الهندية تقديرات منظمة الصحة العالمية، التي لم يتم نشرها بعد.

ونشرت نيودلهي بياناتها بشأن معدل الوفيات الزائدة، إلا أن البيانات الصادرة يوم الأربعاء لم تغط سوى عامي 2020 و2021، اللذين شهدت فيهما البلاد أشد موجة عدوى بفارق كبير.

وتقول بيانات الهند إن العام 2020 شهد زيادة في الوفيات عن العام السابق بنحو 475 ألف شخص. وتوفي في الهند في 2020 أكثر من 1. 8 ملايين شخص إجمالا.

وانتقد في كيه بول رئيس فريق عمليات "كوفيد 19" في الهند التقارير التي تشير إلى أن معدل الوفيات يبلغ ثمانية أمثال ما تفيد به البيانات الهندية.

المصدر: د ب أ