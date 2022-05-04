رئيس صربيا: نمضي نحو الاتحاد الأوروبي ولكننا نتعامل مع العقوبات بشكل مختلف

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده تمضي بثقة نحو الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتعامل مع العقوبات التي عانت منها لـ10 سنوات بشكل مختلف عن الآخرين.

وقال فوتشيتش خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه المستشار الألماني أورلاف شولتس في برلين: "فيما يتعلق بمسألة الطبيعة القانونية والسياسية للنزاع في أوكرانيا، تحدثنا بشكل واضح ولا لبس فيه، وموقف صربيا كان غير متوقعا أو متوقع بشكل جزئي على عكس الآخرين".

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وأضاف: "نحن كدولة في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي، ملزمون بالامتثال التدريجي لجميع قرارات الاتحاد الأوروبي. لقد استمعت اليوم إلى المستشار شولتس، لقد كان واضحا وعبّر بوضوح شديد عن موقف ألمانيا ومتطلباتها وهذا كل ما يمكنني قوله الآن".

وذّكر أن بلاده بعد انهيار يوغوسلافيا والصراعات العسكرية على أراضيها، خضعت للعقوبات لـ10 سنوات.

وتابع "لدينا مشاعر مختلفة تجاه العقوبات، مختلفة عن معظم الآخرين".

وأردف فوتشيتش: "فهمت صربيا جيدا رسالة ألمانيا وكل الآخرين، وتحدثت عن هذا الأمر بدقة وتفصيل مع المستشار شولتس. ولا شك في أن صربيا اختارت أن تكون على الطريق الأوروبي، وستلتزم صربيا بهذا المسار بشدة. على الرغم أن استطلاعات الرأي في صربيا الآن تظهر أن الانضمام للاتحاد الأوروبي ليس الأكثر شعبية، لكن القيادة الصربية ستدعم هذا الطريق بشكل كامل في المستقبل".

المصدر: نوفوستي