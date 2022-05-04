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الأمم المتحدة: نبحث مع روسيا وأوكرانيا آفاق إجلاء المزيد من المدنيين من ماريوبول

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الأمم المتحدة: نبحث مع روسيا وأوكرانيا آفاق إجلاء المزيد من المدنيين من ماريوبول
Legion-Media Dmytro Smolyenko/Ukrinform/Abaca/Sipa USA
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أعلنت الأمم المتحدة أنها تبحث مع روسيا وأوكرانيا إمكانية إجلاء المزيد من المدنيين من مدينة ماريوبول.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، إن "المناقشات مستمرة مع مختلف ممثلي السلطات الأوكرانية والروسية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

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وأضاف أنه سيكشف عن التفاصيل ما أن يكون هناك أي شيء للإعلان عنه.

وأوضح أن المناقشات جارية عن آفاق مواصلة إجلاء المدنيين من ماريوبول ومحيطها.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن إجلاء المئات من السكان المدنيين من مدينة ماريوبول التي أعلن روسيا سيطرتها عليها مؤخرا.

المصدر: "نوفوستي"

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