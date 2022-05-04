رئيسي للكاظمي: وحدة العراق مدعومة دائما من قبل إيران وأتمنی تشكیل حكومة مقتدرة بشكل أسرع
AP Office of the Iranian Presidency
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هنأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رئيس الوزراء العراقي، مصطفی الكاظمي، بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنيا "السلامة والأمن لأبناء هذا البلد".
وفي اتصال هاتفي، أكد إبراهيم رئيسي لمصطفى الكاظمي أن "وحدة العراق مدعومة دائما من قبل الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، وستبقى کذلك مستقبلا".
وأضاف رئيسي: "أتمنی تشكيل حكومة مقتدرة بشكل أسرع في مسار الانتخابات البرلمانية العراقیة".
ومن جهته، هنأ الكاظمي رئيسي والشعب الإيراني بعید الفطر السعيد، معربا عن شكره لدعم إيران للعراق، وفق بيان الرئاسة الإيرانية.
المصدر: RT