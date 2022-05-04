أرمينيا.. إغلاق للطرقات وسط التظاهرات المناهضة للحكومة

أغلقت السلطات الشوارع في العاصمة الأرمينية، وحذرت المتظاهرين المناهضين للحكومة من محاولة السيطرة على مبنى برلمان البلاد في احتجاجات للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

واستخدمت الشرطة الحواجز الخرسانية والشاحنات لإغلاق الطرق والجسور المؤدية لوسط يريفان بينما هتف المتظاهرون "أرمينيا بلا نيكول".

واستخدم المحتجون في الوقت نفسه سيارات لغلق المنطقة المحيطة بأنفاق المشاة في التقاطعات الرئيسية. وساروا في 10 اتجاهات على الأقل.

وذكر إشخان ساغتعليان، نائب رئيس الجمعية الوطنية في أرمينيا ورئيس المجلس الأعلى للاتحاد الثوري الأرمني"يمكننا الحديث مع السلطات بشأن شيء واحد فقط- رحيلها الفوري".

وألقت الشرطة القبض على بعض المحتجين وحذرهم مسؤولو الأمن من محاولة اقتحام مبنى البرلمان.

تخرج التظاهرات المناهضة للحكومة بشكل شبه يومي منذ 17 أبريل. وأصبح رئيس الوزراء هدفا متجددا للسخط بعد أن تحدث في البرلمان عن الحاجة لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان.

المصدر: AP