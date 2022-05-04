المجلس العسكري في مالي: العمليات العسكرية الفرنسية في البلاد لم يعد لها أساس قانوني

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أن فرنسا لم يعد لديها "أساس قانوني" لتنفيذ عمليات عسكرية على أراضي الدولة الإفريقية بعد انسحاب بامكو من اتفاقيات الدفاع الرئيسية.

وقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب إن "الأمر سوف يستغرق ستة أشهر لدخول الإنهاء الرسمي لاتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة مع فرنسا في 2014، حيز التنفيذ".

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وأضاف أن "النهاية القانونية للاتفاقيات في 2013 و2020 بشأن عملية (برخان) الفرنسية وعملية (تاكوبا) الأوروبية في مالي باتت سارية على الفور".

وتابع: "لذلك، اعتبارا من 2 مايو توقف سريان الاتفاقية التي تغطي برخان والاتفاقية التي تغطي تاكوبا فيما يتعلق بمالي.. ما يعني أنه اعتبارا من هذه اللحظة لا يوجد أساس قانوني لفرنسا للعمل على الأراضي المالية".

يوم الاثنين، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجماعات المتطرفة.

المصدر: "سبوتنيك"