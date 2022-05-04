شولتس يؤكد مواصلته للمفاوضات مع بوتين وزيلينسكي

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيواصل المفاوضات مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال شولتس: "كان من المهم إجراء مفاوضات مع الرئيس الأوكراني، كنت في كييف وأجريت مفاوضات مفصلة معه. ومع الرئيس الروسي كنت في موسكو قبل بدء الحرب وأجريت أيضا مفاوضات هناك. وبالطبع سأواصلها".

ودعا روسيا إلى "إعلان هدنة وسحب قواتها من أوكرانيا".

وعبر المستشار مرة أخرى عن رغبته في أن تتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق، ولكنه أشار إلى أن هذا لا ينبغي أن يكون "سلاما مفروضا".

المصدر: تاس