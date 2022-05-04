 
مباشر

شولتس يؤكد مواصلته للمفاوضات مع بوتين وزيلينسكي

أخبار العالم

شولتس يؤكد مواصلته للمفاوضات مع بوتين وزيلينسكي
AP
المستشار الألماني أولاف شولتس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy5q

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيواصل المفاوضات مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال شولتس: "كان من المهم إجراء مفاوضات مع الرئيس الأوكراني، كنت في كييف وأجريت مفاوضات مفصلة معه. ومع الرئيس الروسي كنت في موسكو قبل بدء الحرب وأجريت أيضا مفاوضات هناك. وبالطبع سأواصلها".

ودعا روسيا إلى "إعلان هدنة وسحب قواتها من أوكرانيا".

وعبر المستشار مرة أخرى عن رغبته في أن تتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق، ولكنه أشار إلى أن هذا لا ينبغي أن يكون "سلاما مفروضا".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا