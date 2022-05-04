فنلندا تنفي إرسال معدات عسكرية إلى الحدود مع روسيا

نفى الجيش الفنلندي الأنباء المتداولة حول نقل معدات عسكرية إلى الحدود مع روسيا.

وقال الجيش في بيان نشر على "تويتر": "تم تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت قيل فيه أن الدبابات يتم نقلها إلى الحدود الفنلندية. وهذا ليس صحيحا فقد تم نقل الدبابات إلى مناورات "ستريلا 22"، وتجري التدريبات في نينيسالو وساكيولا".

وتداولت عدد من قنوات "تيليغرام" مقطع فيديو تنقل فيه معدات عسكرية بواسطة القطارات، زُعم فيه نقلها إلى الحدود الروسية.

المصدر: تاس