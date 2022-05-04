بايدن: سأناقش مع زعماء G7 إمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيناقش مع نظرائه ضمن مجموعة السبع الكبار (G7) الأسبوع الجاري إمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا، التي تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الأربعاء ردا على سؤال عن إمكانية تشديد واشنطن وحلفائها عقوباتهم ضد روسيا: "نحن منفتحون دائما على العقوبات الإضافية".

وتابع: "سوف أناقش مع أعضاء G7 الأسبوع الجاري ما ننوي فعله من عدمه".

"We are always open to additional sanctions," Pres. Biden says when asked about potentially placing new sanctions on Russia amid the war in Ukraine. https://t.co/nl8idh3XhDpic.twitter.com/AnskobJcAK — ABC News (@ABC) May 4, 2022

ويأتي ذلك على خلفية التوقعات لإعلان الاتحاد الأوروبي تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي يفرضها على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

المصدر: RT