مراسلو RT يتحدثون عن الضغوطات التي يتعرضون لها

تحدث مراسلو RT في واشنطن والقدس، خلال استضافتهم في برنامج "ناس أونلاين"، عن حجم الضغوطات التي تواجههم بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

اعتبر مراسل RT في واشنطن، محمد جمعة، أن حرية الصحافة هي مجرد شعارات غربية حيث قال إن "العملية العسكرية في أوكرانيا كانت كاشفة لشعار حرية الصحافة الذي يطلقه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن هذه الحرية تطبق في أمريكا بشكل انتقائي، يعني أن التضييق يطبق على قنوات RT وسبوتنيك ووكالة رابتلي، كل هذه المؤسسات يتم التضييق عليها ولا يتم إعطاؤها أي تصاريح لتغطية البيت الأبيض".

فيما قالت مراسلة RT في القدس، داليا النمري: "نحن مستمرون في هذه الرسالة رغم هذه التحديات الصعبة".

وأشارت النمري إلى أنه "من ضمن الضغوطات الأخيرة التي تعرض لها الفريق الصحفي في القدس "هو منعنا من تغطية سبت النور في البلدة القديمة في القدس وهي احتفالات دينية تسبق أحد الشعانين، الحواجز الأمنية منعتنا من الدخول بالرغم من أننا صحفيون ونحمل هويات صحفية".

وأضافت النمري مؤكدة أن "المصور تعرض لرصاصة مطاطية في الحنجرة كادت تنهي حياته، خلال تغطيته للمواجهات في الأقصى".