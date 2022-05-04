الولايات المتحدة تتسلم من هايتي أحد قيادات العصابة المسؤولة عن خطف مبشرين مسيحيين

تسلمت الولايات المتحدة أحد قادة أقوى عصابة في هايتي، 400 ماوزو، والمتهم بتهريب الأسلحة وخطف مواطنين أمريكيين.

وقالت سلطات هايتي إن جيرمين جولي، المعروف باسم يونون، نُقل على متن طائرة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى واشنطن يوم أمس الثلاثاء.

وكان جولي قد أمضى عدة سنوات في السجن في هايتي قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة ليحاكم هناك.

كانت عصابة "400 ماوزو"، التي تزعمها جولي، مسؤولة عن اختطاف 17 مبشرا مسيحيا العام الماضي، وتم احتجازهم كرهائن لمدة شهرين.

واشتهرت العصابة بالحصول على فديات كبيرة لضحايا الاختطاف. وتمكن 17 مبشرا من أمريكا الشمالية، ممن اختطفوا في أكتوبر، من الفرار، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الفدية البالغة مليون دولار قد دفعت أم لا.

وسيطرت العصابة على منطقة استراتيجية للغاية في هايتي لعدة سنوات، بما في ذلك الطريق الوحيد المؤدي إلى شمال البلاد والطريق البري الوحيد بين بورت أو برنس وجمهورية الدومينيكان.

المصدر: news84