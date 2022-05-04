فرنسا تعتزم مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا "طالما تطلب الأمر ذلك"

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال أن باريس تعتزم مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا "طالما تطلب الأمر ذلك".

وقال أتال: "لقد قدمنا لأوكرانيا مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون يورو، و615 طنا من المعدات الطبية، و50 سيارة إسعاف، ومعدات عسكرية بقيمة 100 مليون يورو".

وأضاف: "سنواصل هذا الدعم طالما تطلب الأمر ذلك".

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجوندر في وقت سابق بأن بلادها لا تخوض حربا ضد روسيا، زاعمة بأن "القانون الدولي بشكل ينص واضح على أن تقديم المعدات العسكرية لا يعد مشاركة في الحرب".

المصدر: تاس