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ماسك يتلقى دعوة للتحدث أمام البرلمان البريطاني عن خططه المقبلة لـ"تويتر"

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ماسك يتلقى دعوة للتحدث أمام البرلمان البريطاني عن خططه المقبلة لـ
AP
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دعا النواب البريطانيون الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى الإدلاء بشهادته أمام لجنة برلمانية، تتركز للحديث عن شرائه موقع "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.

وكتب النائب المحافظ جوليان نايت، رئيس اللجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة (DCMS)، إلى مؤسس شركة "تسلا"، رسالة يطلب منه مناقشة خططه للموقع "بعمق أكبر"، مشيرا إلى أن "اللجنة دعمت مقترحات ماسك لإزالة جميع حسابات البريد العشوائي والروبوتات الآلية من المنصة".

وقال نايت: "لاحظت لجنتي استحواذك المقترح على تويتر ونحن مهتمون بالتطورات التي تقترحها، على وجه الخصوص، نيتك في طرح التحقق لجميع المستخدمين، التي تعكس دعواتنا لحكومة المملكة المتحدة كجزء من التشريع المقترح، والذي نأمل أن يعيد ثقة الجمهور في المملكة المتحدة في المنصات الرقمية".

وأضاف: "لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعوكم للتحدث أمام لجنتنا ومناقشة مقترحاتكم بمزيد من التعمق".

المصدر: itv

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