ماسك يتلقى دعوة للتحدث أمام البرلمان البريطاني عن خططه المقبلة لـ"تويتر"

دعا النواب البريطانيون الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى الإدلاء بشهادته أمام لجنة برلمانية، تتركز للحديث عن شرائه موقع "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.

وكتب النائب المحافظ جوليان نايت، رئيس اللجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة (DCMS)، إلى مؤسس شركة "تسلا"، رسالة يطلب منه مناقشة خططه للموقع "بعمق أكبر"، مشيرا إلى أن "اللجنة دعمت مقترحات ماسك لإزالة جميع حسابات البريد العشوائي والروبوتات الآلية من المنصة".

We've invited @ElonMusk to discuss the future of @Twitter in Parliament.



Chair @JulianKnight15: "Appearing before the Committee will give Mr Musk an ideal opportunity to set out his proposals in more depth and we would look forward to welcoming him.”



🔎: https://t.co/HpYduMAcZYpic.twitter.com/UTU2wu1jnV — Digital, Culture, Media and Sport Committee (@CommonsDCMS) May 4, 2022

وقال نايت: "لاحظت لجنتي استحواذك المقترح على تويتر ونحن مهتمون بالتطورات التي تقترحها، على وجه الخصوص، نيتك في طرح التحقق لجميع المستخدمين، التي تعكس دعواتنا لحكومة المملكة المتحدة كجزء من التشريع المقترح، والذي نأمل أن يعيد ثقة الجمهور في المملكة المتحدة في المنصات الرقمية".

وأضاف: "لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعوكم للتحدث أمام لجنتنا ومناقشة مقترحاتكم بمزيد من التعمق".

المصدر: itv