رئيس الوزراء الياباني يلتقي البابا في الفاتيكان

أعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا التقى البابا فرنسيس وكبار مسؤولي الفاتيكان لمناقشة الحاجة إلى "عالم خال من الأسلحة النووية".

وأفاد بيان الفاتيكان بأن الجانبين تباحثا على انفراد لمدة 25 دقيقة في غرفة الاستقبال بالفاتيكان، ثم التقى كيشيدا وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، مبينا أن المحادثات تطرقت للعلاقات الثنائية والدولية ، مع إيلاء "اهتمام خاص بالحرب في أوكرانيا".

وأكد البيان "ضرورة الملحة للحوار والسلام"، معبرا عن الأمل في تحقيق هذه الغاية "في عالم خال من الأسلحة النووية".

وقال البابا إن مجرد امتلاك أسلحة نووية هو أمر "غير أخلاقي".

وخلال حديثه للصحفيين في روما، قال كيشيدا إن سلوك كوريا الشمالية "يهدد سلام وسلامة واستقرار المجتمع الدولي، وغير مسموح بها"، مشيرا إلى أنه يعتزم مناقشة الإطلاق الصاروخي عندما يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في وقت لاحق من الأربعاء.

المصدر: AP